Бразилец из сборной Казахстана высказался о вызове в команду перед чемпионатом мира

Представитель национальной сборной Казахстана по футзалу Лео прокомментировал попадание в расширенную заявку на сборы перед чемпионатом мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

Вчера, 19 июля, главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил расширенный состав спортсменов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе перед чемпионатом мира в Ташкенте. В заявку был включен полевой игрок Лео.

«Официально вызван на чемпионат мира, который пройдет в Узбекистане. Очень рад возможности еще раз защитить флаг Казахстана.

Спасибо, мой Бог, за то, что дал мне это благословение», — заявил Лео на своей странице в Instagram.

Напомним, чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в столице Узбекистана Ташкенте. На групповом этапе Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.

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