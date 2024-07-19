Хет-трик новичка принес "Астане" победу в матче Кубка лиги

Футболисты "Астаны" одержали выездную победу над карагандинским "Шахтером" в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча группы D прошла на стадионе "Шахтер" в Караганде и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе "Астаны" хет-трик оформил нигериец Чимеду Джеффри (13, 30 и 78 минуты), забивший второй мяч с пенальти. Нападающий перешел в столичную команду в июле.

Еще один мяч гостей забил другой новичок — албанец Назми Грипши (48). У "Шахтера" отличились россиянин Евгений Козлов (6) и колумбиец Роджер Каньяс (36).

Благодаря победе "Астана" набрала шесть очков. Столичная команда возглавляет группу.

"Шахтер" с тремя очками идет третьим, по разнице забитых и пропущенных уступая "Жетысу", но опережая "Каспий". Талдыкорганская и актауская команды проведут очный матч третьего тура в субботу.

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