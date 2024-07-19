Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хет-трик новичка принес "Астане" победу в матче Кубка лиги

Опубликовано:

Нигерийский футболист Чинеду Джеффри
Чинеду Джеффри. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" одержали выездную победу над карагандинским "Шахтером" в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча группы D прошла на стадионе "Шахтер" в Караганде и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе "Астаны" хет-трик оформил нигериец Чимеду Джеффри (13, 30 и 78 минуты), забивший второй мяч с пенальти. Нападающий перешел в столичную команду в июле.

Еще один мяч гостей забил другой новичок — албанец Назми Грипши (48). У "Шахтера" отличились россиянин Евгений Козлов (6) и колумбиец Роджер Каньяс (36).

Благодаря победе "Астана" набрала шесть очков. Столичная команда возглавляет группу.

"Шахтер" с тремя очками идет третьим, по разнице забитых и пропущенных уступая "Жетысу", но опережая "Каспий". Талдыкорганская и актауская команды проведут очный матч третьего тура в субботу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2137119-het-trik-novichka-prines-astane-pobedu-v-matche-kubka-ligi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie