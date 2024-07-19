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17-летний Ламин Ямаль установил рекорд трансферной стоимости

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Испанский футболист Ламин Ямаль
Ламин Ямаль. Фото: Alexander Scheuber/UEFA via Getty Images

Нападающий сборной Испании и "Барселоны" 17-летний Ламин Ямаль побил рекорд по стоимости профессиональных футболистов в возрасте до 19 лет, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Transfermarkt.

Актуальная рыночная стоимость воспитанника "Ла Масии" составляет 120 миллионов евро. Таким образом, он стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, которому удалось превысить отметку в 100 миллионов.

Напомним, в составе национальной команды Ямаль завоевал золотую медаль чемпионата Европы по футболу – 2024, который прошел в Германии. Спортсмен провел на поле семь матчей, в которых забил один гол и оформил четыре ассиста, в том числе в финале континентального первенства.

Всего на его счету три гола в 14 матчах за сборную Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2137110-17-letniy-lamin-yamal-ustanovil-rekord-transfernoy-stoimosti/

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