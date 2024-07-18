"Тобол" обыграл "Ружомберок", но вылетел из Лиги Европы

Футболисты костанайского "Тобола" одержали победу над словацким "Ружомбероком" из одноименного города в квалификации Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого отборочного раунда. Их первый матч в Словакии прошел неделю назад и завершился крупной победой хозяев со счетом 5:2.

В ответной встрече "Тобол" выиграл со счетом 1:0 благодаря голу на восьмой минуте бельгийско-марокканского футболиста Ахмеда Эль-Мессауди, которому ассистировал серб Игор Иванович.

Таким образом, по сумме двух матчей "Ружомберок" оказался сильнее (5:3) и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с турецким "Трабзонспором".

"Тобол" вылетел из второго по значимости еврокубка. Теперь костанайцы выступят в третьем отборочном раунде Лиги конференций. Их соперник по этой стадии определится позднее.

Напомним, ранее в Лигу конференций вылетел шымкентский "Ордабасы", покинувший Лигу чемпионов. Вместе с "Астаной" команда сыграет во втором квалификационном раунде. Также туда может попасть "Актобе", если пройдет боснийский "Сараево".

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