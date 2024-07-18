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Роналдиньо представил домашнюю форму "Барселоны" на новый сезон (видео)

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Эмблема ФК "Барселона"
Эмблема ФК "Барселона": Официальный сайт ФК "Барселона"

Экс-футболист сборной Бразилии и футбольного клуба "Барселона" Роналдиньо снялся в рекламном ролике новой игровой формы "сине-гранатовых" на сезон 2024/2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт клуба.

Техническим спонсором каталонского клуба по-прежнему остался американский бренд спортивной экипировки Nike. Сама форма выполнена в традиционном для команды сине-гранатовом цвете.

На официальном сайте "Барсы" сообщается, что дизайн вдохновлен первыми футболками "Барселоны", в которых футболисты выступали в 1899 году.

Кроме Роналдиньо на видео также появились и другие легенды "Барселоны", экс-капитаны команды Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль.

Среди действующих игроков Пау Кубарси, Роберт Левандовски, Рональд Араухо, Педри, Фермин, Гави, Бальде, Рафинья и лучший молодой игрок Евро-2024 Ламин Ямаль.

Последний получил новый игровой номер, под которым он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2136333-ronaldino-predstavil-domashnyuyu-formu-barselony-na-novyy-sezon-video/

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