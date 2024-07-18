Роналдиньо представил домашнюю форму "Барселоны" на новый сезон (видео)

Экс-футболист сборной Бразилии и футбольного клуба "Барселона" Роналдиньо снялся в рекламном ролике новой игровой формы "сине-гранатовых" на сезон 2024/2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт клуба.
Техническим спонсором каталонского клуба по-прежнему остался американский бренд спортивной экипировки Nike. Сама форма выполнена в традиционном для команды сине-гранатовом цвете.
На официальном сайте "Барсы" сообщается, что дизайн вдохновлен первыми футболками "Барселоны", в которых футболисты выступали в 1899 году.
Кроме Роналдиньо на видео также появились и другие легенды "Барселоны", экс-капитаны команды Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль.
Среди действующих игроков Пау Кубарси, Роберт Левандовски, Рональд Араухо, Педри, Фермин, Гави, Бальде, Рафинья и лучший молодой игрок Евро-2024 Ламин Ямаль.
Последний получил новый игровой номер, под которым он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2136333-ronaldino-predstavil-domashnyuyu-formu-barselony-na-novyy-sezon-video/