Роналдиньо представил домашнюю форму "Барселоны" на новый сезон (видео)

Экс-футболист сборной Бразилии и футбольного клуба "Барселона" Роналдиньо снялся в рекламном ролике новой игровой формы "сине-гранатовых" на сезон 2024/2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт клуба.

Техническим спонсором каталонского клуба по-прежнему остался американский бренд спортивной экипировки Nike. Сама форма выполнена в традиционном для команды сине-гранатовом цвете.

На официальном сайте "Барсы" сообщается, что дизайн вдохновлен первыми футболками "Барселоны", в которых футболисты выступали в 1899 году.

Кроме Роналдиньо на видео также появились и другие легенды "Барселоны", экс-капитаны команды Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль.

Среди действующих игроков Пау Кубарси, Роберт Левандовски, Рональд Араухо, Педри, Фермин, Гави, Бальде, Рафинья и лучший молодой игрок Евро-2024 Ламин Ямаль.

Последний получил новый игровой номер, под которым он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.