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"Ордабасы" проиграл "Петрокубу" и вылетел из Лиги чемпионов

Опубликовано:

Футболисты "Ордабасы" в ЛЧ-2024/25
Футболисты "Ордабасы". Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Футболисты шымкентского "Ордабасы" потерпели поражение от молдавского "Петрокуба" и вылетели из квалификации Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого отборочного раунда. Неделю назад их очный матч в Шымкенте завершился нулевой ничьей.

В среду соперники сыграли в Хынчешты. Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу молдавского полузащитника Теодора Лунгу на 34-й минуте.

Таким образом, по сумме двух встреч "Петрокуб" вышел во второй квалификационный раунд. На следующей стадии чемпион Молдовы сыграет с кипрским АПОЭЛом.

"Ордабасы" завершил выступление в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. Шымкентцы вылетели в Лигу конференций, где получат сеяный статус в рамках второго квалификационного раунда. Также на этой стадии в третьем по значимости еврокубке выступят "Астана" и "Актобе" (если пройдет боснийский "Сараево").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2135790-ordabasy-proigral-petrokubu-i-vyletel-iz-ligi-chempionov/

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