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"Актобе" расстался с бывшим футболистом сборной Казахстана перед матчем в Лиге конференций

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Казахстанский футболист Бауыржан Байтана
Бауыржан Байтана. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" в официальном Instagram-аккаунте объявил о расторжении контракта с казахстанским полузащитником Бауыржаном Байтаной, передает NUR.KZ.

В релизе сказано, что сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон. "Красно-белые" объявили о расторжении контракта в преддверии ответного квалификационного матча Лиги конференций с боснийским "Сараево".

"Футбольный клуб "Актобе" благодарит Бауыржана за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

Байтана выступал за "красно-белых" с 2017 по 2018 год, после чего вернулся в команду прошлым летом. В составе актюбинцев он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

Также в активе Байтаны пять матчей в национальной команде. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего полузащитника оценивается в 225 тысяч евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2135559-aktobe-rasstalsya-s-byvshim-futbolistom-sbornoy-kazahstana-pered-matchem-v-lige-konferenciy/

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