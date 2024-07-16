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Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью в последнем матче квалификации Евро-2025

Опубликовано:

Казахстанская футболистка Юлия Мясникова
Юлия Мясникова. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская сборная Казахстана по футболу не смогла победить команду Болгарии в заключительном отборочном матче чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча шестого тура группы С4 состоялась на стадионе "Славия" в Софии. За 90 минут матча соперницы не смогли открыть счет, оформив безголевую ничью (0:0).

Такой результат позволил сборной Казахстана набрать четыре очка. Команда не смогла подняться с последней позиции в таблице и осталась четвертой.

Единственную победу в отборочном цикле казахстанки одержали над Арменией (4:1). Команда Мадияра Кембилова показала разницу забитых и пропущенных мячей "-3".

Сборная Болгарии с семью очками заняла второе место в таблице. Команда Румынии в последнем туре обыграла армянок со счетом 3:1 и набрала максимальные 18 баллов, благодаря чему получит шанс выступить в финальной части Евро-2025. Сборная Армении с шестью очками заняла третью позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2135175-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-sygrala-vnichyu-v-poslednem-matche-kvalifikacii-evro-2025/

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