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Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу

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Английский футбольный тренер Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт. Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Гарет Саутгейт объявил об уходе с поста главного тренера сборной Англии по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт национальной команды.

В воскресенье англичане потерпели поражение в финале чемпионата Европы испанцам со счетом 1:2 и второй раз подряд выиграли серебряные медали этого турнира.

Саутгейт заявил, что данный матч стал для него последним во главе национальной команды.

"Как гордый англичанин я считал честью всей своей жизни играть за Англию и тренировать сборную Англии. Для меня это значило все, я отдал все силы. Но пришло время перемен и новой главы", — приводятся слова специалиста.

53-летний Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда не только показала свой лучший результат в истории на Евро, но и дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года.

"Мне посчастливилось руководить большой группой игроков в 102 играх. Каждый из них гордился тем, что носил футболку "трех львов". Они во многом прославили свою страну.
У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка много для меня значит. Я — болельщик Англии и всегда буду им. С нетерпением жду возможности наблюдать за игроками и праздновать моменты, когда они будут создавать еще больше особенных воспоминаний, объединять и вдохновлять нацию. Мы знаем, что они это умеют. Спасибо за все, Англия", — добавил Саутгейт.

Также английский тренер поблагодарил всех, с кем работал за время карьеры в национальной команде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2134929-sautgeyt-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-anglii-po-futbolu/

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