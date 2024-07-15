Видеообзор финала Евро-2024 Испания – Англия

Официальный YouTube-канал QAZSPORT TV опубликовал видеообзор финального матча чемпионата Европы по футболу – 2024 между сборными Испании и Англии, сообщает NUR.KZ.

Напомним, Испания обыграла Англию со счетом 2:1 на Олимпийском стадионе в Берлине и завоевала рекордный четвертый трофей континентального первенства. Ранее "красная фурия" делила первую строчку с Германией.

Победу команде принесли голы нападающего Нико Уильямса на 46-й минуте, ему ассистировал 17-летний воспитанник "Барселоны" Ламин Ямаль, признанный лучшим молодым игроком турнира.

Англичане ответили на 73-й минуте усилиями полузащитника "Челси" Коула Палмера. Победный мяч в ворота Джордона Пикфорда забил Микель Оярсабаль за четыре минуты до окончания основного времени.

Лучшим игроком Евро-2024 также признан игрок сборной Испании Родри. Ранее мы опубликовали список шести лучших бомбардиров чемпионата.

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