Автор первого гола в ворота Англии признан лучшим игроком финала Евро-2024

22-летний нападающий сборной Испании и футбольного клуба "Атлетик" (Бильбао) Нико Уильямс признан лучшим игроком финала чемпионата Европы – 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в заключительной игре турнира "Красная фурия" в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы .

Уильямс вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут матча. Он нанес три удара по воротам соперника и открыл счет на старте второго тайма (47-я минута).

Трофей чемпионата Европы стал вторым в карьере футболиста, в этом сезоне он также завоевал Кубок Испании в составе своего клуба.

В шести матчах на Евро-2024 испанец забил два гола и отметился одной результативной передачей.

Актуальная рыночная стоимость игрока по оценке авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

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