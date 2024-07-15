Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автор первого гола в ворота Англии признан лучшим игроком финала Евро-2024

Опубликовано:

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс
Нико Уильямс: Richard Pelham/Getty Images

22-летний нападающий сборной Испании и футбольного клуба "Атлетик" (Бильбао) Нико Уильямс признан лучшим игроком финала чемпионата Европы – 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в заключительной игре турнира "Красная фурия" в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы .

Уильямс вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут матча. Он нанес три удара по воротам соперника и открыл счет на старте второго тайма (47-я минута).

Трофей чемпионата Европы стал вторым в карьере футболиста, в этом сезоне он также завоевал Кубок Испании в составе своего клуба.

В шести матчах на Евро-2024 испанец забил два гола и отметился одной результативной передачей.

Актуальная рыночная стоимость игрока по оценке авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2133843-avtor-pervogo-gola-v-vorota-anglii-priznan-luchshim-igrokom-finala-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie