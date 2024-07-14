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Главный тренер сборной Казахстана рассказал о встрече с Моуриньо на Евро-2024

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Cтанислав Черчесов
Cтанислав Черчесов. Фото: kff.kz

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал о своей встрече с португальским коучем Жозе Моуриньо во время Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт день за днем".

Черчесов рассказал о поездке с главой Казахстанской федерации футбола Адилетом Барменкуловым на чемпионат Европы и встрече с Моуриньо в одном из отелей Мюнхена.

"Обедали с президентом в известном "футбольном" отеле Мюнхена перед матчем открытия. Там встретился с Моуриньо, Клинсманном, Леманном. С Юргеном играли, кстати, вместе за сборную Европы в Лиссабоне, а с Йенсом – друг против друга в Бундеслиге. Так или иначе с каждым удалось пообщаться. С Моуринью даже успели вспомнить, как он упал в Москве во время хоккейного вбрасывания…".

Напомним, Станислав Черчесов возглавил казахстанскую сборную в июне текущего года первый официальный матч национальной команды под его руководством состоится 6 сентября против Норвегии в рамках Лиги наций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2133816-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-rasskazal-o-vstreche-s-mourino-na-evro-2024/

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