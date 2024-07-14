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"Кайрат" упустил победу в матче с аутсайдером КПЛ

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Бразильский футболист Жоао Пауло
Жоао Пауло. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Футболисты алматинского "Кайрата" не удержали преимущество в домашнем матче с астанинском "Женисом" в матче 14-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился бразильский форвард Жоао Пауло (49 минута). Гости отыгрались благодаря голу чешского полузащитника Лукаша Будинского (83).

Ничья позволила "Кайрату" набрать 22 очка за 13 матчей и догнать в таблице "Актобе". По дополнительным показателям алматинцы остались третьими, уступая также шымкентскому "Ордабасы" (25 баллов). При этом игры двух лидеров в 14 туре были перенесены из-за участия команд в еврокубках.

"Женис" набрал девять очков за 13 матчей. Астанчане остались на 12-й позиции, опережая только карагандинский "Шахтер". Столичная команда не может выиграть в КПЛ уже восемь встреч подряд (три ничьи и пять поражений).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2133795-kayrat-upustil-pobedu-v-matche-s-autsayderom-kpl/

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