"Кайсар" в меньшинстве вырвал победу над "Елимаем" в матче чемпионата Казахстана

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" одержал домашнюю победу в рамках матча 14-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) над ФК "Елимай", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Кызылорде на стадионе имени Гани Муратбаева.

Гости открыли счет усилиями бразильского нападающего Рожерио Алвеса Дос Сантоса, более известного как Шина, уже на 13-й минуте.

Ответный гол на 56-й минуте забил 26-летний форвард "Кайсара", ранее выступавший в Национальной сборной Казахстана по футболу, Айбар Жаксылыков. Ему удалось успешно реализовать 11-метровый удар.

На 61-й минуте главный арбитр матча Булат Сариев принял решение удалить с поля игрока хозяев поля Тохтара Жангылышбая. После этого эпизода игроки "Кайсара" остались вдесятером и смогли добыть три очка благодаря голу Горана Милойко на пятой компенсированной минуте второго тайма.

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