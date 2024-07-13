"Шахтер" и "Жетысу" не смогли определить победителя в матче чемпионата Казахстана

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" на своем поле сыграл вничью с талдыкорганским "Жетысу" в рамках 14-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Шахтер" в Караганде.

За 90 минут ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты. Матч завершился "сухой" ничьей со счетом 0:0. Главный арбитр Сакен Байымбет показал четыре желтых карточки.

Трижды были наказаны футболисты хозяев Шахсултан Зубайдилда, полузащитник Йован Илич и нападающий Милан Джокич.

Еще один «горчичник» получил игрок сборной Казахстана Серикжан Мужиков.

После этого матча карагандинцы занимают последнее 13-е место в таблице чемпионата Казахстана, в активе "Шахтера" восемь очков в 13 играх. "Жетысу" расположился на седьмой позиции.

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