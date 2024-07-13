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Победитель Евро-2020 стал одноклубником Бахтиера Зайнутдинова

Опубликовано:

Футболист "Бешикташа" Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле: FACUNDO ARRIZABALAGA/POOL/AFP via Getty Images

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле официально присоединился к турецкому футбольному клубу "Бешикташ", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

34-летний Иммобиле начал свою профессиональную карьеру в "Ювентусе", затем перешел в "Пескару" и продолжил карьеру в дортмундской "Боруссии". С 2016 года защищал цвета римского "Лацио".

В 2020 году футболист стал лучшим бомбардиром сезона и завоевал "золотую бутсу". В следующем году он стал чемпионом Европы в составе своей национальной сборной. Отметим, что на Евро-2024 Чиро не участвовал.

В пятницу "Бешикташ" объявил о старте переговоров по трансферу итальянца, а после опубликовал фотографии игрока в клубной футболке. Сумма перехода неизвестна, его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет четыре миллиона евро.

Напомним, что с августа 2023 в "Бешикташе" выступает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2133501-pobeditel-evro-2020-stal-odnoklubnikom-bahtiera-zaynutdinova/

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