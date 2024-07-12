Сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла в квалификации Евро-2025

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела разгромное поражение от Румынии в рамках матча пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы – 2025, сообщает корреспондент NUR.KZ.
12 июля на Центральном стадионе Алматы казахстанские футболистки встретились с румынками. Встреча завершилась "сухим" разгромом хозяек поля со счетом 3:0.
Счет в матче открыла 26-летняя нападающая футбольного клуба "Фортуна Йорринг" Кристина Карп, забившая гол на 17-й минуте. Второй мяч в ворота казахстанской сборной отправила ее 38-летняя одноклубница Флорентина Олар-Спану (40-я минута).
Довела счет до разгрома 35-летняя полузащитница румынской сборной и "Фарула" Ольга Йордакиуси (60-я минута).
На данный момент женская сборная Казахстана занимает последнее четвертое место в группе С, в активе команды три очка после пяти сыгранных матчей.
Румынки являются лидерами квартета, команда набрала 15 баллов при аналогичном количестве встреч.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2133300-kazahstan-poterpel-razgromnoe-porazhenie-v-kvalifikacii-na-evro-2025/