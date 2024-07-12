Сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла в квалификации Евро-2025

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела разгромное поражение от Румынии в рамках матча пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы – 2025, сообщает корреспондент NUR.KZ.

12 июля на Центральном стадионе Алматы казахстанские футболистки встретились с румынками. Встреча завершилась "сухим" разгромом хозяек поля со счетом 3:0.

Счет в матче открыла 26-летняя нападающая футбольного клуба "Фортуна Йорринг" Кристина Карп, забившая гол на 17-й минуте. Второй мяч в ворота казахстанской сборной отправила ее 38-летняя одноклубница Флорентина Олар-Спану (40-я минута).

Довела счет до разгрома 35-летняя полузащитница румынской сборной и "Фарула" Ольга Йордакиуси (60-я минута).

На данный момент женская сборная Казахстана занимает последнее четвертое место в группе С, в активе команды три очка после пяти сыгранных матчей.

Румынки являются лидерами квартета, команда набрала 15 баллов при аналогичном количестве встреч.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.