Наставник "Ружомберока" раскрыл секрет разгромной победы над "Тоболом" в Лиге Европы

Главный тренер словацкого футбольного клуба "Ружомберок" Ондржей Сметана прокомментировал разгромную победу над "Тоболом" в рамках отбора Лиги Европы УЕФА, передает Sports.kz.

В стартовой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы "Ружомберок" на своем поле разгромил костанайскую команду со счетом 5:2.

"Мы должны быть полностью удовлетворены результатом. Однако в первом тайме мы должны были быть более компактными: соперник превосходил нас численностью, но, когда мы были компактными, мы могли угрожать его воротам. Иногда "Тобол" оставлял нам много пространства — не знаю, почему мы им больше не пользовались. В любом случае, футболисты чувствовали, что мы можем с ними играть и что соперник предоставил нам это пространство.

Четыре гола с угловых? Мы забили с первого стандарта, и, наверное, все стандарты, которые мы отрабатывали, сработали", - заявил Сметана.

Ответная игра состоится в Костанае 18 июля. Ранее ассистент главного тренера "Тобола" Иван Евич также прокомментировал выступление своей команды.

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