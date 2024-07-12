Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Наставник "Ружомберока" раскрыл секрет разгромной победы над "Тоболом" в Лиге Европы

Опубликовано:

Главный тренер ФК "Ружомберок" Ондржей Сметана
Ондржей Сметана и Мартин Криен: Пресс-служба ФК "Ружомберок"

Главный тренер словацкого футбольного клуба "Ружомберок" Ондржей Сметана прокомментировал разгромную победу над "Тоболом" в рамках отбора Лиги Европы УЕФА, передает Sports.kz.

В стартовой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы "Ружомберок" на своем поле разгромил костанайскую команду со счетом 5:2.

"Мы должны быть полностью удовлетворены результатом. Однако в первом тайме мы должны были быть более компактными: соперник превосходил нас численностью, но, когда мы были компактными, мы могли угрожать его воротам. Иногда "Тобол" оставлял нам много пространства — не знаю, почему мы им больше не пользовались. В любом случае, футболисты чувствовали, что мы можем с ними играть и что соперник предоставил нам это пространство.
Четыре гола с угловых? Мы забили с первого стандарта, и, наверное, все стандарты, которые мы отрабатывали, сработали", - заявил Сметана.

Ответная игра состоится в Костанае 18 июля. Ранее ассистент главного тренера "Тобола" Иван Евич также прокомментировал выступление своей команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2132754-nastavnik-ruzhomberoka-raskryl-sekret-razgromnoy-pobedy-nad-tobolom-v-lige-evropy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie