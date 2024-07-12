"В Костанае будет тяжело": тренер "Тобола" прокомментировал разгромное поражение на старте Лиги Европы

Ассистент главного тренера костанайского футбольного клуба "Тобол" Иван Евич прокомментировал выступление своей команды в первом матче Лиги Европы УЕФА, передает Goal.kz.

Напомним, в стартовой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы "Тобол" уступил в гостях словацкому ФК "Ружомберок" со счетом 5:2.

"Пропустили четыре гола с угловых... Для меня такое первый раз в жизни. Непонятно. Не могу сейчас сказать, что случилось. Знали лучшие стороны команды "Ружомберок"... Бывают и такие игры. Мы открыли счет – забили быстрый гол, сделали все, как надо, но слишком быстро пропустили. Это просто непонятно. Не надо так. Этому нет объяснения. Мы забили два гола на выезде, еще были моменты, но, когда пропустили четыре... Но все равно, поверьте мне, будет очень тяжело, сложно будет в Костанае", - заявил Евич.

Ответная игра состоится 18 июля в Казахстане.

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