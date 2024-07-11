Разгромом завершился стартовый матч "Тобола" в Лиге Европы

Футболисты костанайского "Тобола" потерпели крупное поражение в выездном матче квалификации Лиги Европы УЕФА со словацким "Ружомбероком", передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого отборочного раунда еврокубка. Матч прошел на стадионе "Ружомберок" и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил чех Шимон Габриэль (11, 88 минуты), по голу занесли в актив словаки Александер Селецки (40), Матуш Малы (45+3) и Матей Мадленяк (77). Четыре из пяти мячей "Ружомберок" забил после угловых.
У "Тобола" отличились серб Игор Иванович (9) и бельгийско-тоголезский футболист Давид Энен (45).
Ответный матч команды проведут 18 июля. Победитель по сумме двух встреч сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с турецким "Трабзонспором".
Таким образом, ни одна из трех казахстанских команд не смогла стартовать в еврокубковом сезоне с победы. Ранее шымкентский "Ордабасы" сыграл вничью в Лиге чемпионов, "Актобе" потерпел поражение в Лиге конференций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2132718-razgromom-zavershilsya-startovyy-match-tobola-v-lige-evropy/