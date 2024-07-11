Главный тренер "Ордабасы" после дебюта в ЛЧ заявил, что еврокубки находятся в приоритете у команды

Наставник шымкентского футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнев на послематчевой пресс-конференции высказался о приоритетах команды после дебюта в Лиге чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующие чемпионы Казахстана и лидеры турнирной таблицы КПЛ дебютировали в квалификационном отборе Лиги чемпионов УЕФА. Первым соперником шымкентской команды выступил молдавский ФК "Петрокуб".

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

"Сейчас матчи еврокубков однозначно являются приоритетными. Спасибо федерации, спасибо нашему сопернику по чемпионату, которые согласились перенести наш следующий матч, то есть дать время для подготовки.

Я бы сейчас не разделял чемпионат и еврокубки. Здесь более глобальная ответственность", - заявил Седнев.

Ранее наставник "Ордабасы" прокомментировал выступление своих подопечных в игре с "Петрокубом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.