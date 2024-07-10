Сборные Нидерландов и Англии опубликовали стартовые составы на полуфинал Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Нидерландов и Англии по футболу на очный матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся на "Дортмунд Арене". Стартовый свисток прозвучит в полночь с 10 на 11 июля по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с немцем Феликсом Цвайером.

С первых минут у команд на поле выйдут следующие футболисты:

Нидерланды: Вербрюгген (№1), де Врей (№6), ван Дейк (№4, капитан), Аке (№5), Думфрис (№22), Схаутен (№24), Рейндерс (№14), Симонс (№7), Мален (№18), Гакпо (№11), Депай (№10);

Англия: Пикфорд (№1), Уокер (№2), Стоунз (№5), Гехи (№6), Сака (№7), Триппьер (№12), Райс (№4), Майну (№26), Беллингем (№10), Фоден (№11), Кейн (№9, капитан).

Победитель этого матча в финале Евро-2024 встретится со сборной Испании. Проигравший вместе с Францией получит бронзовые медали.

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