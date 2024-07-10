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16-летний испанский рекордсмен признан лучшим игроком матча в полуфинале Евро-2024

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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль
Ламин Ямаль: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Нападающий сборной Испании и ФК "Барселона" Ламин Ямаль признан лучшим игроком полуфинальной встречи чемпионата Европы по футболу со сборной Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Ямаль в возрасте 16 лет и 362 дней побил три рекорда на турнире. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы, а также самым молодым автором голевой передачи и гола.

Последнее достижение покорилось воспитаннику "Ла Масии" в крайнем матче с Францией, который завершился волевой победой "Красной фурии" со счетом 2:1.

В полуфинальной встрече игрок вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут, главный тренер команды Луис де ла Фуэнте заменил нападающего после того как он получил желтую карточку.

"Его фантастический ответный удар сыграл решающую роль в волевой победе сборной Испании. В столь юном возрасте он усердно отрабатывает в обороне, всегда угрожает, получая мяч, и впечатляет своим выбором позиции, продуктивно взаимодействуя с Хесусом Навасом на правом фланге", - прокомментировали свой выбор технические наблюдатели УЕФА.

Рыночная стоимость 16-летнего Ямаля оценивается в 90 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2131383-16-letniy-ispanskiy-rekordsmen-priznan-luchshim-igrokom-matcha-v-polufinale-evro-2024/

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