"Рады вашим успехам": наставник первого соперника "Ордабасы" в ЛЧ высказался о казахстанском футболе

Главный тренер молдавского "Петрокуба" Андрей Мартин на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Ордабасы" поделился своими мыслями о казахстанском футболе, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч команд в первом квалификационном раунде состоится 10 июня в Шымкенте на центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по времени Астаны.

"Стадион симпатичный, с хорошими условиями. На поле еще не были, но раздевалка достаточно комфортная.

Я не понаслышке знаю о казахстанском футболе, сам здесь был в 2005 году, будучи игроком (талдыкорганского "Жетысу" - прим. ред.). У казахского футбола есть свои преимущества: инвестиции, хорошая финансовая составляющая, поэтому ваш футбол развивается. Надеюсь, он и продолжит свое развитие. Мы как бывшие советские республики следим друг за другом и рады вашим успехам. Надеюсь, вы рады нашим успехам, поэтому у меня только приятные воспоминания.

Все решится в нашей встреч. Кто будет сильнее, тот должен будет пройти дальше", - заявил Мартин на пресс-конференции.

Отметим, что для обоих клубов этот матч станет дебютным в рамках Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.