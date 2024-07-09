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Главный тренер "Ордабасы" высказался о трансферной политике клуба

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Белорусский футбольный тренер Александр Седнев
Александр Седнев. Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Белорусский специалист Александр Седнев, возглавляющий шымкентский "Ордабасы", на пресс-конференции объяснил свое отношение к трансферной политике, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующим чемпионам Казахстан 10 июля предстоит дебютировать в Лиге чемпионов, сыграв домашний матч с молдовским "Петрокубом". В преддверии старта в еврокубке "Ордабасы" подписал контракт с белорусским голкипером Сергеем Игнатовичем и взял в аренду колумбийского защитника Кристиана Товара.

"Для того, чтобы тренер занимался трансферной политикой, у него должно быть на это время, — заявил Седнев. — Для этого в клубе существует селекционный отдел, который львиную долю времени занимается конкретно этим вопросом. Когда тренер занимается трансферной политикой, он уже превращается в менеджера.
Тренер может высказать свои пожелания по приобретению того или иного игрока по позиции. Всем остальным занимается не только селекционный отдел, но и руководители клуба, которые четко понимают финансовые возможности, юридические вопросы. Я никогда этим не занимался и не буду заниматься впредь. Не хочу вмешиваться в экономические, стратегические процессы — на этом карьера тренера заканчивается. А я люблю свою профессию и очень дорожу ей".

Седнев отметил, что стремится "оставаться независимым человеком относительно своих футболистов". Специалист взял на себя ответственность именно за подготовку игроков и призвал подождать с оценками трансферной кампании "Ордабасы".

"Чтобы я мог в утвердительной форме сказать "да" или "нет", должно пройти время. Одного [новичка] я вижу четыре дня, второго — три. Мне нравится их отношение. Оба принимали участие в [последнем] матче — понятно, что не были к нему готовы. Чтобы быстрее познакомиться, они играли в стартовом составе. Обоим нужно как минимум набрать функциональные кондиции, время покажет. Но я лично несу ответственность за их подготовку и то, как они будут играть", — заключил Седнев.

Также на пресс-конференции белорусский специалист рассказал, какие эмоции испытывает перед дебютом в Лиге чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2131248-glavnyy-trener-ordabasy-vyskazalsya-o-transfernoy-politike-kluba/

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