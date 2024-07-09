"Цена ошибки очень сильно возрастает": тренер "Ордабасы" — о дебюте в Лиге чемпионов

Главный тренер шымкентского "Ордабасы" Александр Седнев на пресс-конференции рассказал, как команда подходит к дебютному матчу в Лиге чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Победитель прошлого сезона Казахстанской премьер-лиги 10 июля впервые сыграет в главном еврокубковом турнире. В рамках первого квалификационного раунда "Ордабасы" примет "Петрокуб" из Хынчешты — действующий чемпион Молдовы.

"Чувство ответственности и небольшого предматчевого волнения, которое, надеюсь, с начальным ударом исчезнет. Останется только реализовать свою подготовку. Сейчас такой этап, который мы во многом посвятили подготовке к этим матчам. Надеюсь, что нам удастся реализовать то, что мы планировали и задумали.

Это короткий отрезок, игра на результат, поэтому цена ошибки очень сильно возрастает, как и ответственность. Надеюсь, справимся с этим. Во всяком случае я уверен в своих футболистах. Они имеют определенный опыт, но каждый раз это новая история", — сказал Седнев.

Матч "Ордабасы" и "Петрокуба" состоится на Центральном стадионе имени Кажымукана в Шымкенте. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по казахстанскому времени.

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