Клуб Казахстанской премьер-лиги остался без домашнего стадиона

Петропавловский футбольный клуб "Кызыл-Жар" несколько месяцев не сможет проводить домашние матчи на местном стадионе "Карасай", сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, арену закроют на реконструкцию до февраля 2025 года. Сообщается, что из ранее обещанных 2 миллиардов тенге на данный момент утвердили 1,3 миллиарда.

В прошлом году на стадионе "Карасай" уже проводились ремонтные работы. Первый этап реконструкции обошелся почти в 1,2 миллиарда тенге.

Последний матч до закрытия на "Карасае" прошел 7 июля, когда "Кызыл-Жар" в рамках группового этапа Кубка лиги сыграл вничью (1:1) с алматинским "Кайратом".

Теперь основная и молодежная команды петропавловцев будут выступать на стадионе "Жастар". Эта арена вмещает около двух тысяч зрителей, тогда как "Карасай" обычно рассчитан на 9100 зрителей.

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