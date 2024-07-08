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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов озвучил своего фаворита на финал Евро-2024

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов
Станислав Черчесов: Mike Kireev/MB Media/Getty Images

Новый главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ" озвучил свое мнение касательно победителя Евро-2024, передает NUR.KZ.

Напомним, в первой полуфинальной паре сборная Испании, одолевшая хозяев турнира, встретится с французами. Матч Испания – Франция состоится 9 июня в 21:00 по времени Казахстана.

В другом матче сыграют сборные Нидерландов и Англии, команды выйдут на поле 9 июня в 23:50. Обе встречи будут транслироваться на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

"В финал выйдут сборные Франции и Англии. А чемпионом станет команда Франции", — заявил Станислав Черчесов.

Финал турнира состоится в ночь с 14 на 15 июня в Берлине. Чемпион прошлого розыгрыша – сборная Италии покинула турнир на старте плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130414-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-stanislav-cherchesov-ozvuchil-svoego-favorita-na-final-evro-2024/

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