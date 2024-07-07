"Шахтер" дома одержал победу над "Жетысу" в матче Кубка лиги

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" одержал победу над "Жетысу" из Талдыкоргана в рамках второго матча группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Шахтер" в Караганде.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Первый гол забил сербский нападающий хозяев поля Милан Джокич. "Жетысу" усилиями казахстанца Абылайхана Жумабека ответил спустя шесть минут.

Точку в матче поставил колумбийский полузащитник карагандинцев Роджер Каньяс, поразивший ворота соперника на 38-й минуте.

"Шахтер" одержал победу над "Жетысу" со счетом 2:1.

Главный арбитр встречи Данияр Сахи на протяжении матча показал четыре желтых карточки, по два раза он предупредил игроков обеих команд.

После этого матча в группе D все четыре клуба набрали по три очка. Лидером квартета является "Астана", столичная команда в параллельном матче разгромила "Каспий" со счетом 5:0, теперь актаусцы идут на четвертом месте.

"Жетысу" и "Шахтер" занимают вторую и третью строчки соответственно.

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