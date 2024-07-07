"Астана" выиграла со счетом 5:0 и одержала первую победу в новом турнире

Футболисты "Астаны" разгромили актауский "Каспий" в номинально домашнем матче группового этапа казахстанского Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы.

Номинальные хозяева выиграли со счетом 5:0 благодаря голам нигерийца Ннамди Аханону (18 минута), казахстанцев Эльхана Астанова (36) и Станислава Басманова (82), хорватов Карло Бартолеца (62) и Марина Томасова (79).

Победа позволила "Астане" набрать первые очки в Кубке лиги. С тремя баллами столичная команда возглавила группу D благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В активе "Каспия" осталось столько же очков.

Матчи третьего тура в этой группе запланированы на 20 июля. "Каспий" примет талдыкорганский "Жетысу", а "Астана" на выезде сыграет с карагандинским "Шахтером".

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