Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" выиграла со счетом 5:0 и одержала первую победу в новом турнире

Опубликовано:

Хорватский футболист Марин Томасов
Марин Томасов. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" разгромили актауский "Каспий" в номинально домашнем матче группового этапа казахстанского Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы.

Номинальные хозяева выиграли со счетом 5:0 благодаря голам нигерийца Ннамди Аханону (18 минута), казахстанцев Эльхана Астанова (36) и Станислава Басманова (82), хорватов Карло Бартолеца (62) и Марина Томасова (79).

Победа позволила "Астане" набрать первые очки в Кубке лиги. С тремя баллами столичная команда возглавила группу D благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В активе "Каспия" осталось столько же очков.

Матчи третьего тура в этой группе запланированы на 20 июля. "Каспий" примет талдыкорганский "Жетысу", а "Астана" на выезде сыграет с карагандинским "Шахтером".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130396-astana-vyigrala-so-schetom-5-0-i-oderzhala-pervuyu-pobedu-v-novom-turnire/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie