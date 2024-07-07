"Тараз" на выезде обыграл "Акжайык" в матче Кубка Лиги

Футбольный клуб "Тараз" одержал первую победу на турнире в рамках второго тура группового этапа Кубка Лиги Казахстана против уральского "Акжайыка", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе имени Петра Атояна в Уральске.

"Акжайык" после разгрома от алматинского "Кайрата" в прошлой игре со счетом 9:0, потерпел очередное поражение в данном турнире.

Счет в матче открыл 20-летний форвард "Тараза" Абзал Муканбетжанов, он поразил ворота соперников на 26-й минуте.

Хозяева ответили спустя девять минут. Иван Антипов реализовал успешно реализовал свой момент и сравнял. Однако, на 55-й минуте третий гол в этом матче забил Улугбек Хайтмуратов и принес "Таразу" выездную победу в Кубке.

После двух туров лидером группы А является "Кайрат", на втором месте расположился "Кызыл-Жар", далее идут "Тараз" и "Акжайык".

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