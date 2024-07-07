Защитник, спасший Нидерланды от вылета, признан лучшим игроком матча с Турцией в четвертьфинале Евро-2024

Центральный защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей признан лучшим игроком заключительного матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Нидерланды одержали волевую победу над сборной Турции со счетом 2:1. "Оранжевые" первыми пропустили гол на 35-й минуте.

Автором ответного гола стал де Врей, на 70-й минуте защитник успешно принял подачу с углового и отправил мяч в ворота Мерта Гюнока, тем самым сравняв счет в заключительной части игры.

Стефан вышел на этот матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. За это время он помимо гола успел отличиться одним успешным отбором и участием в трех возвратах владения.

Актуальная трансферная стоимость 32-летнего игрока миланского "Интера" составляет семь миллионов евро.

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