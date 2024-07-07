Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в четвертьфинале Евро-2024

Футболисты сборной Нидерландов одержали волевую победу над командой Турции в последнем четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на Олимпийском стадионе Берлина. Матч завершился со счетом 2:1.

Первыми вперед вышли турки благодаря голу Самета Акайдына с передачи Арды Гюлера (35 минута). После перерыва нидерландцы отыгрались и вырвали победу. В их составе отличился Стефан де Врей (70), которому ассистировал Мемфис Депай. Автогол записал на свой счет Мерт Мюльдюр (76).

Красную карточку получил турецкий форвард Бертуг Йылдырым (90+6), который находился на скамейке запасных.

Победа позволила сборной Нидерландов стать последним полуфиналистом Евро-2024. Путевку в решающий матч команда оспорит с англичанами. Эта встреча состоится 10 июля в Дортмунде.

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