"Женис" удержал победу над "Кайсаром" в матче Кубка лиги после остановки игры

Астанинский футбольный клуб "Женис" стал лидером своего квартета после второго матча в рамках группового этапа Кубка лиги Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичной команды выступил ФК "Кайсар". Встреча проходила в Кызылорде на стадионе имени Гани Муратбаева. На 75-й минуте на арене произошло отключение электроэнергии, в связи с чем матч был доигран спустя час.

"Женис" одержал выездную победу с минимальной разницей в счете - 1:0. Единственный гол в свой актив записал казахстанский полузащитник Галымжан Кенжебек, поразивший ворота соперника на 53-й минуте.

Таким образом, астанчане являются лидерами группы В, набрав максимальные шесть очков в двух матчах. За ними располагаются "Тобол" и "Актобе" (по три очка у каждой команды).

"Кайсар" идет на последнем месте, проиграв обе встречи в рамках данного турнира.

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