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Сборная Англии обыграла Швейцарию в серии пенальти в четвертьфинале Евро-2024

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Футболисты Кайл Уокер и Стивен Цубер (слева направо)
Кайл Уокер и Стивен Цубер (слева направо). Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Футболисты сборных Англии и Швейцарии в серии пенальти выявили победителя очного матча чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Предпоследняя встреча 1/4 финала прошла на "Меркур Шпиль Арене" в Дюссельдорфе.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У швейцарцев отличился Брель Эмболо (75 минута), у англичан — Букайо Сака (80), которому ассистировал Деклан Райс. За два экстра-тайма соперники не отметились забитыми мячами.

В серии послематчевых пенальти попытку не реализовал Мануэль Аканджи. Удар швейцарца, который первым из своей команды подошел к точке, отразил Джордан Пикфорд.

Англичане успешно выполнили все пять пенальти и выиграли серию со счетом 5:3. Путевку в финал Евро-2024 они оспорят с Нидерландами или Турцией.

На прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где уступила Италии. Швейцарцы тогда также остановились в четвертьфинале, что остается их лучшим достижением на турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130165-sbornaya-anglii-obygrala-shveycariyu-v-serii-penalti-v-chetvertfinale-evro-2024/

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