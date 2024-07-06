Матч Кубка лиги в Казахстане неожиданно прервался из-за отключения электричества

Встреча в рамках второго тура Кубка лиги Казахстана по футболу между кызылординским "Кайсар"ом и астанинским "Женисом" была прервана из-за отключения электричества на стадионе, сообщает NUR.KZ.

Матч проходил на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде. На 75-й минуте внезапно на всей арене погас свет, главный арбитр матча Сергей Ноженко приостановил матч.

К моменту данного форс-мажора гости вели с минимальным разрывом в счете, единственный гол за это время забил 21-летний атакующий полузащитник астанчан Галымжан Кенжебек.

На данный момент "Женис" является лидером своей группы. В live-таблице у столичной команды значится шесть очков при условии, если такой счет сохранится. Хозяева поля испытывают проблемы в своем квартете. "Кайсар" находится на последнем месте, проиграв стартовую встречу в турнире.

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