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"Актобе" потерпел поражение от "Тобола" в матче Кубка Лиги

Опубликовано:

Момент матча "Тобол" - "Актобе"
Момент матча "Тобол" - "Актобе": Пресс-служба ФК "Тобол"

Костанайский футбольный клуб "Тобол" одержал победу над "Актобе" в рамках матча второго тура группового этапа Кубка лиги Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе Костаная.

Счет в матче открыл болгарский полузащитник хозяев поля Радослав Цонаев на 29-й минуте. Второй гол в ворота "красно-белых" забил 18-летний казахстанский нападающий "Тобола" Нурбол Жумаделов, реализовавший свой момент на 47-й минуте.

По ходу игры главный арбитр встречи Рустам Омаров показал две желтых карточки игрокам костанайского клуба.

После двух матчей в группе В лидирует астанинский ФК "Женис", в активе столичной команды три очка. Далее идут "Тобол" и "Актобе" с аналогичными показателями. Замыкает квартет ФК "Кайсар" из Кызылорды, не имеющий набранных баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130147-aktobe-poterpel-porazhenie-ot-tobola-v-matche-kubka-ligi/

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