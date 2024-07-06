Нуралы Алип прокомментировал матч, в котором был удален за драку

Футболист сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип подвел итоги товарищеского матча против аргентинского "Тальереса", передает NUR.KZ со ссылкой на "РБ".

Защитник питерцев оценил выступление своей команды и отметил уровень соперников из Аргентины.

"Я вышел во втором тайме, когда полностью поменялся наш состав. Со мной вышли такие же голодные ребята, старались, хотели добиться победы. Повезло, что забили свой гол. Потом держали счет. Думаю, вполне нормально для такого матча. У нас все же подготовительный цикл, два дня до этого работали в тренажерном зале, ноги уставшие. Богданыч (Сергей Семак, главный тренер "Зенита" - прим. ред.) дает по 45 минут специально, дозирует нагрузки. Так что двигаемся дальше, главное, что выиграли.

Если сравнивать с нашими клубами, можно сказать, что боевая, кусачая команда. С ними можно побороться. А так, ничего сверхъестественного. Да и мы тоже ничего сегодня не показали. Игра была равна, как говорится, играли...", - рассказал Алип.

Напомним, в концовке данной встречи случилась массовая потасовка между игроками обеих команд, по итогу которой казахстанский футболист получил красную карточку.

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