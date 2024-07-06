"Будущее Роналду?": в сборной Португалии сделали заявление

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportsdaily.

Красно-зеленые уступили в серии пенальти французской команде. Французы реализовали все свои попытки и выиграли послематчевую серию со счетом 5:3, что принесло им путевку в полуфинал.

«Будущее Роналду в сборной? Наши раны еще свежие. Мы все еще переживаем поражение. На данный момент не принято никаких решений по отдельным игрокам», – сообщил Мартинес на послематчевой пресс-конференции.

Роналду провел в составе национальной сборной все пять матчей на турнире, четыре из которых без замен. Чемпионат Европы по футболу 2024 года стал первым в карьере португальца Криштиану Роналду, на котором он не забил ни одного мяча.

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