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УЕФА определил лучшего игрока матча Португалия — Франция на Евро-2024

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Французский футболист Усман Дембеле
Усман Дембеле. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Усман Дембеле признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Португалией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились в рамках 1/4 финала турнира. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти французы выиграли со счетом 5:3.

Дембеле появился на поле на 67-й минуте, заменив Антуана Гризманна. Форвард не отметился результативными действиями, но в серии пенальти реализовал свою попытку, которая стала первой для сборной Франции. Также за время на поле Дембеле нанес два удара по воротам соперника.

"Своим выходом на замену он изменил ход игры для Франции, а затем сохранил самообладание, чтобы забить пенальти. Скорость и навыки форварда делали его постоянной угрозой", — объяснили выбор в УЕФА.

Дембеле впервые на Евро-2024 получил награду лучшему игроку матча. Трансферная стоимость 27-летнего француза оценивается в 60 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2129979-uefa-opredelil-luchshego-igroka-matcha-portugaliya-franciya-na-evro-2024/

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