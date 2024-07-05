Автора гола и результативного паса признали лучшим игроком матча Испания — Германия на Евро-2024

Полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Испании по футболу Дани Ольмо признан лучшим игроком матча Евро-2024 против команды Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Соперники встретились в рамках 1/4 финала турнира. Испанцы вырвали победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Ольмо поучаствовал в обоих голах своей команды. На 51-й минуте он открыл счет в матче после паса Ламина Ямала. На 119-й минуте полузащитник сам стал автором голевой передачи, после которой отличился Микель Мерино.

На поле Ольмо появился на восьмой минуте, когда заменил Педри, получившего травму. Суммарно полузащитник преодолел дистанцию в почти 13 километров и трижды пробил по воротам соперника.

"После выхода на поле он был очень опасен, максимально вовлечен в игру, забил гол, сделал результативную передачу, а также хорошо действовал около ворот. Также он качественно работал в обороне", — объяснили выбор в УЕФА.

Трансферная стоимость 26-летнего испанца оценивается в 50 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.