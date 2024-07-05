Роналду и Мбаппе с капитанскими повязками выйдут на матч 1/4 Евро-2024

На официальном сайте УЕФА объявлены стартовые составы сборных Португалии и Франции на матч в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, передает NUR.KZ.
Прямая трансляция матча начнется в 23:50 и будет проходить на телеканалах Qazsport и Qazaqstan, стартовый свисток прозвучит в 00:00.
Стартовый состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш, Жоау Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Криштиану Роналду (капитан).
Стартовый состав сборной Франции: Майк Меньян, Тео Эрнандес, Дайот Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Н’Голо Канте, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (капитан), Рандаль Коло Муани.
В полуфинале победитель данной встречи будет бороться за путевку в финал с Германией или Испанией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2129946-ronaldu-i-mbappe-s-kapitanskimi-povyazkami-vyydut-na-match-1-4-evro-2024/