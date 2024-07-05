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"Атырау" в гостях победил "Туран" и вырвался в лидеры группы Кубка Лиги

Опубликовано:

Игроки ФК "Атырау"
Игроки ФК "Атырау": Пресс-служба ФК "Атырау"

Футбольный клуб "Атырау" одержал выездную победу над туркестанским "Тураном" в рамках матча группового этапа Кубка Лиги Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Атырау" обыграл "Туран" со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Свой момент реализовал 27-летний нападающий атырауской команды Едиге Оралбай. Второй мяч в ворота "Турана" забил полузащитник Наурызбек Жагоров на шестой компенсированной минуте второго тайма.

Таким образом, «Атырау» занял первое место в группе С. Отметим, что в данном квартете также выступают действующие чемпионы Казахстанской премьер-лиги ФК "Ордабасы" из Шымкента, а также победители Первой лиги – семипалатинский ФК "Елимай".

После двух сыгранных матчей "Туран" находится на четвертой позиции в таблице своей группы, команда не набрала ни одного очка, на третьем месте находится «Ордабасы», вторую строчку занял "Елимай", набравший три балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2129922-atyrau-v-gostyah-pobedil-turan-i-vyrvalsya-v-lidery-gruppy-kubka-ligi/

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