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В "Аль-Насре" обратились к Роналду после его неудачи на Евро-2024

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Игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Диогу Далот
Криштиану Роналду и Диогу Далот: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

На официальном Instagram-аккаунте саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" опубликовано заявление, посвященное игроку команду и по совместительству капитану сборной Португалии Криштиану Роналду, передает NUR.KZ.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии Португалия встретилась со Словенией. В основное время команды сыграли вничью, не забив ни одного мяча, а на 105-й минуте Криштиану неудачно исполнил 11-метровый удар, после чего заплакал.

"Что бы ни случилось, ты навсегда останешься GOAT. Вперед Португалия!", - гласит обращение к пятикратному обладателю "Золотого мяча".

Значение аббревиатуры GOAT (с английского goat – козел) мы ранее объясняли в нашем Telegram-канале.

Португалия вышла в четвертьфинал турнира, обыграв соперника в серии послематчевых пенальти.

Позже Роналду заявил, что Евро-2024 станет последним чемпионатом Европы в его карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127855-v-al-nasre-obratilis-k-ronaldu-posle-ego-neudachi-na-evro-2024/

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