Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нападающий "Ливерпуля" признан лучшим игроком матча Румыния – Нидерланды в 1/8 финала Евро-2024

Опубликовано:

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо
Коди Гакпо: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images

25-летний нападающий сборной Нидерландов и английского ФК "Ливерпуль" Коди Гакпо признан лучшим игроком встречи в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с Румынией, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Оранжевые" разгромили соперников со счетом 3:0, в четвертьфинале им предстоит встретиться с победителем пары Австрия – Турция.

Сам Гакпо вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты, после чего главный тренер команды Рональд Куман заменил футболиста и выпустил на его место 31-летнего нападающего Ваута Вегхорста.

За это время Коди забил первый гол в матче, он реализовал свой момент на 20-й минуте, в середине второго тайма спортсмен мог записать на свой счет дубль, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR. Также за минуту до своей замены Гакпо отдал голевую передачу Дониэлла Малена.

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 50 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127813-napadayushchiy-liverpulya-priznan-luchshim-igrokom-matcha-rumyniya-niderlandy-v-1-8-finala-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie