Нападающий "Ливерпуля" признан лучшим игроком матча Румыния – Нидерланды в 1/8 финала Евро-2024

25-летний нападающий сборной Нидерландов и английского ФК "Ливерпуль" Коди Гакпо признан лучшим игроком встречи в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с Румынией, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Оранжевые" разгромили соперников со счетом 3:0, в четвертьфинале им предстоит встретиться с победителем пары Австрия – Турция.

Сам Гакпо вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты, после чего главный тренер команды Рональд Куман заменил футболиста и выпустил на его место 31-летнего нападающего Ваута Вегхорста.

За это время Коди забил первый гол в матче, он реализовал свой момент на 20-й минуте, в середине второго тайма спортсмен мог записать на свой счет дубль, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR. Также за минуту до своей замены Гакпо отдал голевую передачу Дониэлла Малена.

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 50 миллионов евро.

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