Сборные Австрии и Турции назвали стартовые составы на последний матч 1/8 финала Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Австрии и Турции по футболу на очный матч в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.
Заключительная встреча первой стадии плей-офф состоится на "Ред Булл Арене" в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в полночь со 2 на 3 июля по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с португальцем Артуром Суарешем Диашем.
Сборной Турции в предстоящей игре из-за перебора желтых карточек не помогут капитан Хакан Чалханоглу и Самет Акайдын. У австрийцев по аналогичной причине дисквалифицирован Патрик Виммер, а из-за травмы недоступен Гернот Траунер.
С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:
Австрия: Пенц (№13), Пош (№5), Дансо (№4), Мвене (№16), Линхарт (№15), Лаймер (№20), Зайвальд (№6), Баумгартнер (№19), Шмид (№18), Забитцер (№9), Арнаутович (№7, капитан);
Турция: Гюнок (№1), Демирал (№3), Бардакджи (№14), Мюльдюр (№18), Кадыоглу (№20), Юксек (№16), Айхан (№22, капитан), Йылмаз (№21), Кекчю (№6), Гюлер (№8), Йылдыз (№19).
Победитель этого матча в 1/4 финала Евро-2024 встретится со сборной Нидерландов, которая во вторник разгромила команду Румынии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127807-sbornye-avstrii-i-turcii-nazvali-startovye-sostavy-na-posledniy-match-1-8-finala-evro-2024/