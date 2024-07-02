Сборные Австрии и Турции назвали стартовые составы на последний матч 1/8 финала Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Австрии и Турции по футболу на очный матч в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Заключительная встреча первой стадии плей-офф состоится на "Ред Булл Арене" в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в полночь со 2 на 3 июля по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с португальцем Артуром Суарешем Диашем.

Сборной Турции в предстоящей игре из-за перебора желтых карточек не помогут капитан Хакан Чалханоглу и Самет Акайдын. У австрийцев по аналогичной причине дисквалифицирован Патрик Виммер, а из-за травмы недоступен Гернот Траунер.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Австрия: Пенц (№13), Пош (№5), Дансо (№4), Мвене (№16), Линхарт (№15), Лаймер (№20), Зайвальд (№6), Баумгартнер (№19), Шмид (№18), Забитцер (№9), Арнаутович (№7, капитан);

Турция: Гюнок (№1), Демирал (№3), Бардакджи (№14), Мюльдюр (№18), Кадыоглу (№20), Юксек (№16), Айхан (№22, капитан), Йылмаз (№21), Кекчю (№6), Гюлер (№8), Йылдыз (№19).

Победитель этого матча в 1/4 финала Евро-2024 встретится со сборной Нидерландов, которая во вторник разгромила команду Румынии.

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