Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборные Австрии и Турции назвали стартовые составы на последний матч 1/8 финала Евро-2024

Опубликовано:

Футболисты сборной Турции на Евро-2024
Футболисты сборной Турции. Фото: Пресс-служба сборной Турции по футболу

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Австрии и Турции по футболу на очный матч в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Заключительная встреча первой стадии плей-офф состоится на "Ред Булл Арене" в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в полночь со 2 на 3 июля по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с португальцем Артуром Суарешем Диашем.

Сборной Турции в предстоящей игре из-за перебора желтых карточек не помогут капитан Хакан Чалханоглу и Самет Акайдын. У австрийцев по аналогичной причине дисквалифицирован Патрик Виммер, а из-за травмы недоступен Гернот Траунер.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Австрия: Пенц (№13), Пош (№5), Дансо (№4), Мвене (№16), Линхарт (№15), Лаймер (№20), Зайвальд (№6), Баумгартнер (№19), Шмид (№18), Забитцер (№9), Арнаутович (№7, капитан);

Турция: Гюнок (№1), Демирал (№3), Бардакджи (№14), Мюльдюр (№18), Кадыоглу (№20), Юксек (№16), Айхан (№22, капитан), Йылмаз (№21), Кекчю (№6), Гюлер (№8), Йылдыз (№19).

Победитель этого матча в 1/4 финала Евро-2024 встретится со сборной Нидерландов, которая во вторник разгромила команду Румынии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127807-sbornye-avstrii-i-turcii-nazvali-startovye-sostavy-na-posledniy-match-1-8-finala-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie