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Сборная Нидерландов разгромила Румынию и вышла в 1/4 финала Евро-2024

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Сборная Нидерландов по футболу на Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу. Фото: Sebastian Widmann/UEFA via Getty Images

Футболисты сборной Нидерландов одержали "сухую" победу над командой Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Предпоследняя встреча первой стадии плей-офф состоялась на "Мюнхен Арене" и завершилась со счетом 3:0. В составе сборной Нидерландов отличились Коди Гакпо (20 минута) и Дониэлл Мален (83, 90+3).

Еще один гол Гакпо (63) был отменен после фиксации офсайда с помощью VAR. Однако это не помешало форварду догнать лидеров рейтинга лучших бомбардиров. Теперь у Гакпо три гола на Евро-2024, столько же у немца Джамала Мусиалы, словака Ивана Шранца и грузина Жоржа Микаутадзе.

Победа позволила нидерландцам выйти в четвертьфинал Евро-2024. На следующей стадии они сыграют с победителем матча между сборными Австрии и Турции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127804-sbornaya-niderlandov-razgromila-rumyniyu-i-vyshla-v-1-4-finala-evro-2024/

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