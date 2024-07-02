Голкипер сборной Португалии вошел в историю чемпионата Европы

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против сборной Словении, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, португальцы вышли в четвертьфинал турнира, обыграв словенцев в серии пенальти со счетом 3:0. Сам Кошта стал первым вратарем в истории Евро, которому удалось не пропустить ни одного гола в серии послематчевых 11-метровых ударов.

24-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 120 минут. По ходу матча он также совершил два сейва и сохранил свои ворота "сухими".

"В его игре было несколько выдающихся моментов. Помимо беспрецедентной серии пенальти он великолепно спас команду при выходе Шешко один на один в дополнительное время. На протяжении всего матча он проявлял высокий уровень концентрации внимания - это топ-уровень для вратарей на крупнейших турнирах", - вердикт группы технических наблюдателей УЕФА.

Актуальная трансферная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

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