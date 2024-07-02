Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Португалии в серии пенальти обыграла Словению в 1/8 финала Евро-2024

Опубликовано:

Матч сборных Португалии и Словении на Евро-2024
Матч сборных Португалии и Словении. Фото: Gokhan Balci/Anadolu via Getty Images

Футболисты сборной Португалии одержали победу над командой Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первой стадии плей-офф состоялась на "Дойче Банк Арене" во Франкфурте-на-Майне. В основное и дополнительное время соперники не отметились забитыми мячами.

В серии пенальти португальцы оказались сильнее. Они реализовали все три попытки, тогда как словенцы не забили ни разу. Три сейва в послематчевой серии совершил португальский вратарь Диогу Кошта, отразивший удары Йосипа Иличича, Юре Балковеца и Беньямина Вербича.

При этом в первом экстра-тайме пенальти не реализовал Криштиану Роналду. Удар капитана сборной Португалии отразил словенский голкипер Ян Облак. После этого форвард не смог сдержать слез.

Победа позволила португальцам выйти в 1/4 финала, где они 5 июля в Гамбурге сыграют со сборной Франции, которая ранее минимально одолела бельгийцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127177-sbornaya-portugalii-v-serii-penalti-obygrala-sloveniyu-v-1-8-finala-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie