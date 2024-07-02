Сборная Португалии в серии пенальти обыграла Словению в 1/8 финала Евро-2024

Футболисты сборной Португалии одержали победу над командой Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча первой стадии плей-офф состоялась на "Дойче Банк Арене" во Франкфурте-на-Майне. В основное и дополнительное время соперники не отметились забитыми мячами.
В серии пенальти португальцы оказались сильнее. Они реализовали все три попытки, тогда как словенцы не забили ни разу. Три сейва в послематчевой серии совершил португальский вратарь Диогу Кошта, отразивший удары Йосипа Иличича, Юре Балковеца и Беньямина Вербича.
При этом в первом экстра-тайме пенальти не реализовал Криштиану Роналду. Удар капитана сборной Португалии отразил словенский голкипер Ян Облак. После этого форвард не смог сдержать слез.
Победа позволила португальцам выйти в 1/4 финала, где они 5 июля в Гамбурге сыграют со сборной Франции, которая ранее минимально одолела бельгийцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127177-sbornaya-portugalii-v-serii-penalti-obygrala-sloveniyu-v-1-8-finala-evro-2024/