Сборная Португалии в серии пенальти обыграла Словению в 1/8 финала Евро-2024

Футболисты сборной Португалии одержали победу над командой Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первой стадии плей-офф состоялась на "Дойче Банк Арене" во Франкфурте-на-Майне. В основное и дополнительное время соперники не отметились забитыми мячами.

В серии пенальти португальцы оказались сильнее. Они реализовали все три попытки, тогда как словенцы не забили ни разу. Три сейва в послематчевой серии совершил португальский вратарь Диогу Кошта, отразивший удары Йосипа Иличича, Юре Балковеца и Беньямина Вербича.

При этом в первом экстра-тайме пенальти не реализовал Криштиану Роналду. Удар капитана сборной Португалии отразил словенский голкипер Ян Облак. После этого форвард не смог сдержать слез.

Победа позволила португальцам выйти в 1/4 финала, где они 5 июля в Гамбурге сыграют со сборной Франции, которая ранее минимально одолела бельгийцев.

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