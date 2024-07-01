"Актобе" проведет товарищеский матч с московским "Спартаком" в Казахстане, известна дата

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Казахстана по футболу "Актобе" проведет товарищескую встречу с московским "Спартаком", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Матч состоится 5 июля в 20:00 на Центральном стадионе имени Кобланды батыра в Актобе.

"Отметим, что пост главного тренера "Актобе" занимает бывший защитник красно-белых Дмитрий Парфенов. Его ассистент — еще один экс-спартаковец Юрий Ковтун.

Будет организована прямая трансляция матча", – объявили на официальном сайте московского клуба.

Напомним, в последней встрече в рамках 13-го тура Казахстанской премьер-лиги "Актобе" на своем поле потерпел поражение от "Тобола" со счетом 3:4. Следующий в матч в рамках национального чемпионата "красно-белые" сыграют 14 июля на выезде против ФК "Атырау".

"Спартак" готовится к новому сезону Российской премьер-лиги. Прошлый розыгрыш московская команда завершила на пятой позиции.

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