Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Актобе" проведет товарищеский матч с московским "Спартаком" в Казахстане, известна дата

Опубликовано:

Афиша матча "Актобе" - "Спартак"
Афиша матча "Актобе" - "Спартак": Пресс-служба ФК "Актобе"

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Казахстана по футболу "Актобе" проведет товарищескую встречу с московским "Спартаком", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Матч состоится 5 июля в 20:00 на Центральном стадионе имени Кобланды батыра в Актобе.

"Отметим, что пост главного тренера "Актобе" занимает бывший защитник красно-белых Дмитрий Парфенов. Его ассистент — еще один экс-спартаковец Юрий Ковтун.
Будет организована прямая трансляция матча", – объявили на официальном сайте московского клуба.

Напомним, в последней встрече в рамках 13-го тура Казахстанской премьер-лиги "Актобе" на своем поле потерпел поражение от "Тобола" со счетом 3:4. Следующий в матч в рамках национального чемпионата "красно-белые" сыграют 14 июля на выезде против ФК "Атырау".

"Спартак" готовится к новому сезону Российской премьер-лиги. Прошлый розыгрыш московская команда завершила на пятой позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127138-aktobe-provedet-tovarishcheskiy-match-s-moskovskim-spartakom-v-kazahstane-izvestna-data/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie